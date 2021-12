Einbruch Tour durch drei Straßen: Diebe brechen in Schwelm Keller auf

Schwelm. Auf Diebestour durch Schwelm zogen unbekannte Täter am Samstag. Sie brachen in der Prinzenstraße, Märkischen Straße und der Sedanstraße ein.

In der Zeit von 9 Uhr bis 20.30 Uhr drangen sie in insgesamt fünf verschlossene Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Prinzenstraße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt – jedoch ohne Beute – flüchteten.

Werkzeuge erbeutet

In der Märkischen Straße wurden zwischen 9.30 und 17.30 Uhr sechs verschlossene Kellerräume eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Die Täter durchwühlten auch dort die Räumlichkeiten und entwendeten eine Taschenlampe sowie diverse Werkzeuge. Die Täter flüchteten unerkannt.

In der Sedanstraße drangen Unbekannte zwischen 11 und 11.45 Uhr in fünf Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Von dort flüchteten sie unerkannt aber ohne Beute.

