Tragisch: Ennepetaler stirbt an seinem Geburtstag

Ennepetal Große Trauer in der Dorfgemeinschaft Bülbringen. Dieter Franz stirbt genau an seinem Geburtstag. Er hinterlässt eine große Lücke.

An seinem 85. Geburtstag starb Dieter Franz. Viele Menschen in Ennepetal werden sich gut an ihn erinnern. Er war viele Jahre Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Bülbringen. Hunderte von Menschen zogen an den Himmelfahrtstagen aus nah und fern in die Ortschaft, um dort fröhlich zu feiern. Die Dorfgemeinschaft Bülbringen um Dieter Franz hatte dann auf dem Hof Höfinghoff ein Festgelände errichtet.

Dieter Franz und viele seiner Freunde unterstützten auch in den 1990er Jahren die Ennepetaler Charkow-Hilfe, sammelten Kleidung und Geld für notleidende Menschen in der ukrainischen Stadt und ermöglichten somit die Hilfstransporte aus Ennepetal. Wenn die Lastwagen beladen wurden, waren die Bülbringer dabei.

Aktiv waren Dieter Franz und seine Frau Anne auch in der Versorgungsberechtigten-Gemeinschaft Ennepetal Voerde-Altenvoerde. Hier wurde Dieter Franz hoch geehrt.

Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 21. Dezember, um 13.30 Uhr auf dem Voerder Friedhof statt.

