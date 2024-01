Sie gehörte viele Jahre lang für die CDU dem Rat der Stadt Ennepetal an und war bis zuletzt Vorsitzende des Bürgerbusvereins: Bärbel Dautzenberg ().

Gesellschaft Trauer in Ennepetal: Die „Mutter“ des Bürgerbusses ist tot

Trauer um Bärbel Dautzenberg. Die vielseitig engagierte CDU-Politikerin gründete den Bürgerbusverein und war bis zu ihrem Tod dessen Vorsitzende.

Sie war lange Zeit mit das Gesicht der CDU in Ennepetal und setzte sich für die Menschen ein, wo sie nur konnte. Bärbel Dautzenberg starb im Alter von 74 Jahren.

Bis zu ihrem Tode war sie die 1. Vorsitzende des Bürgerbusvereins. Schon im Jahre 1996 gründete sie zusammen mit Frohmut Eichinger und einigen Mitstreitern den Bürgerbusverein und wurde sofort 1. Vorsitzende. Viele Hürden mussten überwunden werden, bis 1997 die erste Bürgerbus-Linie in Milspe installiert war.

Bärbel Dautzenberg konnte beharrlich sein, Menschen überzeugen. Politik war im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben. Viele Jahre war sie hauptamtlich tätig in der damaligen Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes an der Voerder Straße. Ehrenamtlich wirkte sie im CDU-Stadtverband, gehörte mehr als 20 Jahren dem Rat der Stadt an und war lange Zeit Geschäftsführerin der CDU-Fraktion.

Als stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende ging sie keiner Diskussion aus dem Wege. Gleich in mehreren Ratsausschüssen war sie engagiert, ebenso im VHS-Zweckverband, in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, in den Gremien der Sparkasse. Als langjährige Vorsitzende des Kulturausschusses forcierte sie den Aufbau der Musikschule mit. Sie war überall maßgeblich dabei, wenn es um Kultur, Schule und Sport ging.

Im Juni 2012 legte sie - für viele überraschend - ihr Ratsmandat nieder. Querelen in der CDU gab sie als Grund an. Zwei Fraktionen sprachen damals im Namen der CDU. Ihr Nachrücker im Rat der Stadt wurde Daniel Heymann, der heutige Fraktionsvorsitzende.

Der Ehemann von Bärbel Dautzenberg starb früh. Auch von ihrem Sohn musste sie vor einigen Jahren Abschied nehmen. Ihre Tochter und viele Menschen in der Stadt trauern um die Frau, die sich für Ennepetal auf den verschiedensten Ebenen einsetzte.

