Trauer um beliebten Apotheker: Hans Behne stirbt mit 84

Hans Behne (hier eine Aufnahme vom 80. Geburtstag) leitete viele Jahre die Löwen-Apotheke in Voerde. Nun starb er mit 84 Jahren.

Ennepetal. Jahrzehntelang führte er die Löwen-Apotheke in Ennepetal, war ein fester Teil von Voerde. Nun starb Hans Behne im Alter von 84 Jahren.

So kennen ihn viele Voerder: Im weißen Kittel leicht gebeugt hinter der Verkaufstheke stehend und Medikamente erklärend. Schließlich ging das Gespräch mit den Kunden weiter über das Geschehen im Dorf. Apotheker Hans Behne starb nun im Alter von 84 Jahren.

Er hatte im Jahr 1968 gerade erst sein Pharmaziestudium in Münster erfolgreich abgeschlossen und in der Löwen-Apotheke im Voerder Zönchen ein Praktikum absolviert, da wurde er auch schon der Chef. Hans Behne übernahm die seit 1825 bestehende Apotheke. Er hatte zuvor auch schon in Aachen Lebensmittelchemie studiert.

In Essen erblickte er das Licht der Welt, kam im Krieg als Kind mit Mutter und Geschwistern nach Voerde, um den Bombenangriffen zu entgehen. 1945 wurde er in Hasperbach eingeschult, doch die Familie musste nach dem Krieg Voerde wieder verlassen und nach Essen zurück. Voerde war ein Lager für ausländische heimatlose Menschen geworden.

Doch später wurde Hans Behne in Voerde heimisch, heiratete Anjuta Dannert. Das Ehepaar bekam zwei Kinder. Ganz in der Nähe der Löwen-Apotheke eröffneten später Mutter Anjuta und Tochter Anjuta (Wenderoth) ein Kosmetikstudio, das noch heute existiert.

Die Löwen-Apotheke ist seit 2003 geschlossen. Hans Behne war in den Ruhestand gegangen. Einige Jahre war er als Bereitschaftsführer ehrenamtlich im DRK tätig.

Die Trauerfeier für Hans Behne ist am Mittwoch, 29. März, um 13.30 Uhr in der Kapelle auf dem Voerder Friedhof. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung der Urne.

