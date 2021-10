Trauer um Werner Ritz

Ennepetal. Die Turngemeinde Voerde gehörte zu seinem langen Leben. Werner Ritz, der Ehrenoberturnwart, der langjährige zweiter Vorsitzende und Übungsleiter des großen Ennepetaler Sportvereins starb im Alter von 91 Jahren. „Die Turngemeinde wird ihn schmerzlich vermissen, seine offene, liebens- und lebenswerte Art“, schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Schon als 6-jähriger Junge stand Werner Ritz auf dem Turnboden. Er gehörte den Leistungsriegen an, später wurde er Übungsleiter und stand schließlich der großen Turnabteilung der Turngemeinde vor. Im Jahre 2000 wurde er zum Ehrenoberturnwart ernannt. Noch im hohen Alter nahm Werner Ritz an den Deutschen Turnfesten teil – als aktiver Sportler. Er zählte auch zur Freitagsriege, die sich den Ruf „legendär” in Voerde erworben hat.

Unvergessen sind die turnerischen Vorführungen unter Ritz’ Leitung bei großen Festen in Ennepetal. Wenn Baumaßnahmen an der vereinseigenen Turnhalle an der Loher Straße anstanden, war der Bauingenieur Werner Ritz gefragt. In seinem Leben erhielt Ritz zahlreiche Auszeichnungen. Eine Sonderehrung gab es für ihn vom Stadtsportverband im Jahre 2011. Er erhielt den Ehrenbrief des Märkischen Turngaus, die Ehrenplakette des Westfälischen Turnerbundes, die Ehrennadel und den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes sowie Vereinsauszeichnungen. Werner Ritz machte fast täglich seinen Rundgang durch Voerde. Oft wanderte er über die Voerder Höhen.

Die Trauerfeier für Ritz findet am Freitag, 15. Oktober, um 10.30 Uhr auf dem Voerder Friedhof statt, anschließend erfolgt die Beisetzung