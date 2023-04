Treffen auf neuem Radweg zwischen Schwelm und Gevelsberg

Gevelsberg. Das Fachforum Radverkehr aus Gevelsberg lädt zu einer Veranstaltung auf dem neuen Radweg zwischen Schwelm und Gevelsberg ein.

Unter dem Motto „Erdgeschichte, Natur und Radweg“ trifft sich das Fachforum Radverkehr der Zukunftsschmiede Gevelsberg am Dienstag, 25. April, mit Stefan Voigt auf dem Radweg „Unter dem Karst“.

Bereits am 31. August 2017 hatte Stefan Voigt das Fachforum durch seinen damals gerade erworbenen Schwelmer Tunnel geführt und dabei seine Vorstellungen von einem Radweg erläutert. Mittlerweile ist eine hervorragende und einzigartige Radwegeverbindung zwischen Gevelsberg und Schwelm entstanden. Darüber hinaus gibt der Weg als „Meile der Geologie“ spannende Einblicke in die Erdgeschichte und wird damit Teil des geplanten Ozean-Radweges für die IGA 2027 Metropole Ruhr.

Beeindruckend auch die kräftigen Fließgewässer, die scheinbar aus dem Nichts entspringen und den Weg begleiten. Was es rechts und links des Radweges zu entdecken gibt, soll bei der erneuten Führung im Vordergrund stehen. Es dürfen natürlich auch Fragen gestellt werden zu weiteren Tunnelprojekten.

Treffpunkt mit dem Fahrrad ist um 17.30 Uhr am provisorischen Zugang des Radweges am Bahnhof West (Am Erlenfeld 7). Zusteigen - auch ohne Fahrrad - kann man etwa zehn Minuten später an der Tafel „Erlenbruchwald“ (Zugang von der Rosendahler/Gevelsberger Straße).

