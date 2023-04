Trickbetrug: Ennepetal setzt auf die „Rentner-Cops"

Die Auftaktveranstaltung der Seniorenlotsen im Leo-Theater in Schwelm.

Ennepetal. Im Kampf gegen Trickbetrüger werden in Ennepetal bald „Rentner-Cops“ eingesetzt. Die Polizei bildet Ältere zu Seniorenlotsen aus.

Gemeinsam mit der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt die städtische Seniorenbeauftragte Desirée Brünger Ennepetaler dazu ein, sich als Seniorenlotsen ausbilden zu lassen.

„Nach der erfolgreichen Pilotveranstaltung in Schwelm zu Beginn des Jahres freue ich mich, dass die Kreispolizei dieses Angebot nun auch in Ennepetal macht“, so Desirée Brünger.

Mit dem Projekt möchte die Polizei ältere Menschen für Trickbetrügereien sensibilisieren. Jeder, der über 65 Jahre ist, kann sich zum Seniorenlotsen ausbilden lassen, um auf Veranstaltungen, in der Nachbarschaft oder im privaten Umfeld geschult unter den Gleichaltrigen auf das Thema aufmerksam zu machen.

„Durch eine Zusammenarbeit mit den Lotsen sollen den älteren Mitmenschen Kompetenzen zur Selbsthilfe vermittelt werden“, so Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch, die das Seminar zusammen mit ihrer Kollegin Bettina Frauenstein leiten wird.

„Eine tolle und wichtige Sache. Über diesen Weg erreichen wir hoffentlich viele Seniorinnen und Senioren, die am Ende besser auf mögliche Trickbetrüger vorbereitet sind. Denn leider werden die Tätergruppen immer besser“, so Bürgermeisterin Imke Heymann.

Der zweitägige Workshop findet am 15. Und 16. Mai im Mehrgenerationenhaus in Ennepetal statt.

Interessierte können sich im Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz bei Kirsten Gehrisch, 02336-91662952, oder bei Bettina Frauenstein, 02336 –91662951, anmelden.

