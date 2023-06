Trillerpfeifen und Musik: Abi-Jahrgang zieht durch Schwelm

Ausgelassen und fröhlich ist die Stimmung nach bestandener Reifeprüfung. Am Freitag zieht der Abi-Jahrgang 2023 durch die Schwelmer Innenstadt

Schwelm. Tolle Stimmung bei rund 100 Schülerinnen und Schüler des Märkischen Gymnasiums. Am Freitag zieht der Abi-Jahrgang 2023 durch die Innenstadt.

Sie waren nicht zu überhören und ihre Freude nicht zu übersehen. Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihr Abitur am Märkischen Gymnasium Schwelm bestanden haben, ließen am Freitag eine „gute, alte Tradition“ aufleben: den Abi-Umzug durch die Stadt.

Nach vier Jahren Pause konnte der Abi-Jahrgang endlich wieder zum Frühshoppen zur Stern-Apotheke kommen. Lautstark, mit Trillerpfeifen und Musik bewaffnet, trafen die rund 100 Abiturienten und Abiturientinnen gegen 9.30 Uhr im Wilhelmspark ein.

Bei tollstem Wetter und super Stimmung wurde dort das Abitur 2023 gefeiert.„ Ich freue mich, dass wir die Tradition in diesem Jahr fortführen konnten“, sagt Cerstin Czock, Inhaberin der Stern Apotheke. „Das Ganze ist eine Teamleistung!“

Alle Mitarbeiter hatten fleißig mitgeholfen und eine Extra-Schicht eingelegt, damit die rund 200 Brötchen rechtzeitig fertig waren. Dabei kamen auch Vegetarier und Veganer nicht zu kurz.

Der Bezug zum diesjährigen Abi-Jahrgang ist dabei durchaus persönlich. „ In diesem Jahr ist unser Praktikant und die Tochter einer Mitarbeiterin unter den Abiturienten. Da macht es doppelt Spaß,“ so Cerstin Czock.

