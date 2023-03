Umwelt Trinkwasser: Versorgung in EN steht immer mehr unter Druck

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Sauberes Trinkwasser ist überlebenswichtig. Im Ennepe-Ruhr-Kreis steht die Versorgung immer mehr unter Druck. So sieht es aktuell aus.

Tag für Tag setzt sich das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises für sauberes Trinkwasser ein. Zum Weltwassertag am Mittwoch, 22. März, informiert die Verwaltung über die Trinkwasserversorgung im Kreisgebiet und gibt Tipps für einen umweltbewussten Umgang mit der Ressource.

Lesen Sie auch:

Trinkwasser ist kostbar, der Klimawandel lässt es noch kostbarer und knapper werden. Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis steigt der Druck auf Wasserressourcen. Beispiel Ennepetalsperre: Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit lag ihr Füllstand im November letzten Jahres bei 43 Prozent.

Um die Talsperre zu schonen und die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten, wurde die Produktion am Wasserwerk Rohland zeitweise reduziert und das Reservewasserwerk in Volmarstein zugeschaltet. Um die Wasserkapazität besser auszunutzen und somit die Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern, plant die AVU den Bau eines modernen Wasserwerks an der Talsperre.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Grundsätzlich gilt Trinkwasser in Deutschland als das am besten untersuchte Lebensmittel, Werktag für Werktag kontrollieren die Wasserversorger mikrobiologische und chemisch-physikalische Parameter.

„Aufgabe des Gesundheitsamtes“, so Angela Kuls, Ingenieurin für Umwelt- und Hygienetechnik, „ist es, das Einhalten dieser Untersuchungspflichten zu überwachen. Zudem arbeiten wir eng mit den Wasserversorgern zusammen, beispielsweise wenn es darum geht, gesetzliche Änderungen zu berücksichtigen oder Bauprojekte zu begleiten.“

Bei extremen Wetterereignissen wie Starkregen können Stoffe aus umliegenden Oberflächen und Böden verstärkt in das Gewässer gespült werden und die Qualität des Wassers beeinträchtigen. Um diese so gering wie möglich zu halten, suchen die Verantwortlichen ständig nach technischen Neuerungen und investieren in moderne Aufbereitungstechniken.

Am Wasserhahn wird ein Glas mit Leitungswasser befüllt. Trinkwasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel in Deutschland. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Weltwassertag ist für Kuls Anlass, für aktive Beiträge zum Schutz der Ressource Wasser zu werben. Trinkwassersparen sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern spare auch bares Geld. „Schon durch Kleinigkeiten lassen sich große Effekte erzielen. Hierzu zählen kürzere Duschzeiten und Durchflussbegrenzer, das Reparieren von tropfenden Wasserhähnen, das Abstellen des Wassers während des Zähneputzens sowie Wasch- und Spülmaschinen, die nur voll beladen gestartet werden“, so die Umweltingenieurin. Und auch das Trinken von Trinkwasser bringe Spareffekte mit sich, schließlich verhindere das an anderen Stellen die Notwendigkeit, Verpackungen herzustellen und Lkw für Transporte auf die Reise zu schicken.

Eigentumsbesitzern empfiehlt Kuls zudem, auf begrünte Gärten und Rasen zu setzen. Sie seien nicht nur schön anzusehen, sondern – im Gegensatz zu Steingärten – auch funktional für die Umwelt. Es werde Feuchtigkeit gespeichert und das Regenwasser langsam in den Boden versickert, wodurch sich wieder mehr Grundwasser anreiche.

Wer nach weiteren Informationen über die lokale Trinkwasserqualität sucht, finden diese unter anderem in Berichten der AVU unter www.avu.de/trinkwasser und der Wasserwerke Westfalen unter www.wasserwerke-westfalen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm