Triumph für Frauenfußball: FFC Ennepetal holt AVU-Krone

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die AVU-Krone 2023 geht an den Frauen-Fußball Club Ennepetal 2009 e.V. Womit der FFC punkten konnte und wieviel Geld es gibt.

Die magische Grenze ist geknackt: Exakt 103.579 mal haben Mitglieder und Freunde für ihren Verein abgestimmt und so die Gewinner der AVU Krone ermittelt.

Das Online-Voting für den Engagement-Preis lief den gesamten April. Den jeweils ersten Platz belegen der Förderverein Ev. Wichern Kindergarten aus Hattingen (kleine Vereine bis 50 Mitglieder), der FFC Ennepetal (mittlere Vereine: 51 bis 150 Mitglieder) und der SC Obersprockhövel (151 bis 1.000 Mitglieder).

„Aber eigentlich haben alle gewonnen, weil sie sich für ihre Stadt engagieren und das in vielfältigen Bereichen“, erklärte AVU-Vorstand Uwe Träris. „Und deshalb bekommt auch jeder der 65 Vereine eine Förderung“, so Träris weiter.

Mobilisierung ausschlaggebend

Sportvereine oder Fördervereine für Schulen und Kitas haben sich ebenso beworben wie der Heimatverein Wetter oder die „Lila Damen-Herren ökumenische Alten- und Krankenhaushilfe“ aus Schwelm.

Insgesamt beträgt die diesjährige Fördersumme für die Vereine 30.500 Euro. Seit Freitagmittag sind alle Gewinner des Votings auf der Homepage der AVU unter www.avu.de/gewinn23 zu sehen.

Der FFC Ennepetal hat in der Kategorie „mittlere Vereine“ gewonnen. 7903 Stimmen gingen für den Club ein, der sich mit folgender Bewerbung am Wettbewerb beteiligte: „Wir sind der einzige Frauen-/Mädchenfußballverein im Umkreis und sehr familiär geprägt. Unsere Heimat ist der DORMA-Sportpark, in dem wir mit zwei Jugend- und einer Frauenmannschaft trainieren/spielen. Um Mädchen für den Fußball zu begeistern, kooperieren wir mit dem RGE und der kath. Grundschule.“ Die Fußballerinnen dürfen sich über einen Gewinn in Höhe von 1.500 Euro freuen.

Bis zum 30. April lief die Online-Abstimmung: Die Einteilung in drei Gruppen nach Mitgliederanzahl bot den Vereinen unabhängig von der Größe die gleichen Chancen. „Bei der genauen Auswertung des Rekordergebnisses haben wir gesehen, dass kleine und mittlere Vereine teilweise mehr Stimmen bekommen haben als die Großen. Es kommt wirklich auf die Mobilisierung an“, berichtet Daniel Flasche, Marketing-Leiter der AVU.

Und der Marketing-Leiter verspricht: Für das nächste Jahr werde man sich etwas Besonderes ausdenken – denn dann wird die AVU Krone zehn Jahre alt.

