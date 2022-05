Trödelmarkt beschert Schwelm volle Innenstadt

Schwelm. Der 89. Trödelmarkt beschert Schwelm eine volle Innenstadt. Seit 13 Uhr haben auch die Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages auf.

So voll war die Schwelmer Innenstadt gefühlt seit den Corona-Einschränkungen nicht mehr: Der 89. Trödelmarkt, der nach gut zwei Jahren erstmals wieder in gewohntem Umfang stattfinden konnte, lockt am Sonntag seit dem Morgen zahlreiche Besucher in die Stadt.

Rund 220 Aussteller (nahezu alle Standplätze sind damit vergeben) und Trödelfreunde profitieren vom warmen und trockenen Wetter. Die Lust, wieder ausgelassen bummeln zu können, bekommen auch die Innenstadt-Händler zu spüren, die seit 13 Uhr ihre Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages geöffnet haben.

„Es ist gefühlt so voll wie vor Corona“, meinte Claudia Lipka, Geschäftsführerin des Schwelmer Stadtmarketings, am Sonntag gegen Mittag. Laut Polizei gab es bisher keine Zwischenfälle.

