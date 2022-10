Trödelmarkt Schwelm: Tausende Gäste im goldenen Oktober

Voller Menschen ist der Wilhelmplatz mitten in Schwelm zum 90. Trödelmarkt.

Schwelm. Prächtiges Oktoberwetter zieht tausende Menschen nach Schwelm wo zum 90. Mal der größte Trödelmarkt der Region stattfindet.

Die 90. Auflage des größten Trödelmarkts in der ganzen Region war am Sonntag eine besonders schöne. Denn im Gegensatz zum Regen der vergangenen Jahre, zeigte sich der Oktober nun in Schwelm von seiner allerschönsten Seite.

Tausende Menschen strömten auch von weit her in die Schwelmer Innenstadt, um ein Schnäppchen bei der Veranstaltung des Stadtmarketings zu machen.

Ab 13 Uhr öffneten zusätzliche die Geschäfte in der Schwelmer Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

