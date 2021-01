Trotz Corona: Spendenbereitschaft in Schwelm ist gewaltig

"Wunschbaum oder nicht?", fragte sich die Chefs der Schwelmer Sicherheitsfirma SNS. Gut, dass sie sich dafür entschieden haben.

Schwelm. Dass der Bedarf an Spenden im Corona-Jahr deutlich höher ist, als zuvor steht außer Frage. Ob allerdings die Bereitschaft, tatsächlich etwas Gutes zu tun, da mithalten konnte, das wussten die Verantwortlichen der Schwelmer Sicherheitsfirma Staats und Niggemann Security (SNS) nicht so richtig. Um so begeisterter sind sie, wenn Maureen Staats und ihre Ehemann Gregory Bilanz der Wunschbaum-Aktion ziehen: "So viele Geschenke hatten wir noch nie!"

Erneut stellten sie den Wunschbaum im Foyer des Schwelm-Centers auf, um Senioren, Obdachlosen und der Tierhilfe unter die Arme zu greifen. Das Prinzip ist ebenso simple wie effektiv: Im Tannenbaum hängen Engel, auf denen Wünsche der Senioren oder de Tierhilfe stehen. Das sind zumeist keine finanziell großen Dinge, sondern beispielsweise Pflegemittel oder Tierfutter. All das kann recht problemlos direkt im Schwelm-Center gekauft werden.

Viel mehr Hilfe als erwartet

Die Resonanz war enorm. "Immer wieder haben wir neue Engel in den Baum gehängt, viele haben auch mehr geholt als überhaupt auf den Wünschen standen", sagt Gregory Staats. Am Ende waren es derart viele Geschenke, dass ein großer SUV und ein Pick-Up randvoll mit Päckchen für die Senioren im Schwelmer Feierabendhaus, für den Gevelsberger Seniorenservice, die Obdachlosenhilfe Wuppertal und die Tierschutzorganisation „Happy Tails Brasov“ bereit standen, um zu den Empfängern zu fahren und die viele Spenden persönlich zu übergeben. Denn: Wegen des Lockdowns war die ursprünglich geplante persönliche Übergabe in Schwelm nicht möglich. "Da haben wir kurzerhand unsere Autos vollgepackt und verteilt", sagt Gregory Staats. Gemeinsam mit seiner Frau Maureen und Geschäftsführer Sven Lange möchte er sich bei allen Unterstützern der Aktion von ganzem Herzen bedanken. Die Chancen auf eine Wiederholung in diesem Jahr - ob mit oder ohne Corona - stehen gut.