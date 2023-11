Tschüss gesunde Ernährung, hallo Lebkuchen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Mit guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Der Geist ist willig, leider aber nur so stark, wie das Fleisch schwach ist. Bedeutet in meinem Fall: Ich kann gut auf Schokolade und sonstigen Süßkram verzichten, bis der Lebkuchen wieder in den Einkaufsregalen steht. Jetzt landete das erste Paket dieses Jahres auf dem Couchtisch, pünktlich zum Start des wochenendlichen Serienmarathons. Und was soll ich sagen? Lange gehalten hat der Vorrat nicht, das schlechte Gewissen tut es noch bis jetzt.

Meine Freundin hat eine diebische Freude daran. Den Rest des Jahres verliert sie den Kampf gegen ihren süßen Zahn. Ich beiße dann hämisch in meinen Apfel, auch wenn ich insgeheim ein bisschen neidisch bin. Wie heißt es so schön? Wenn es Spaß macht, ist es sicher nicht gesund. In diesem Sinne: Blicken wir auf eine hoffentlich spaßige Vorweihnachtszeit! Das mit der Gesundheit geht auch noch nächstes Jahr.

