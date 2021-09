Sport TSV Berge in Gevelsberg: Nach 37 Jahren neuer Vorsitzender

Gevelsberg. Nach über 37 Jahren gibt Dieter Friedhoff den Vorsitz beim TSV Berge-Westerbauer in Gevelsberg ab. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Der TSV Berge-Westerbauer 1879 hat nach einem Dreivierteljahr seine überfällige Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Mitglieder haben den bisherigen Vorstand einstimmig entlastet und somit die Wahlen für einen neuen Vorstand ermöglicht. Den Verein leitet jetzt Michael Moschko als neuer 1. Vorsitzender, eine Stellvertretung konnte nicht gefunden werden. Die Hauptgeschäftsführerin ist Dina Friedhoff und die neue Hauptkassenwartin Silke Fromm.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der langjährige 1. Vorsitzende Dieter Friedhoff (Foto Mitte) wurde nach mehr als 37 Jahren Amtszeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet. In fast 68 Jahren Mitgliedschaft hat er in mehr als 50 Jahren aktiv die verschiedensten Ämter in der damaligen Handball-Abteilung und auch im Hauptvorstand bekleidet. Natürlich bleibt er „seinem“ Verein treu und steht weiterhin beratend zur Verfügung.

Der TSV Berge-Westerbauer 1879 hat ein breites Angebot wie Badminton und Turnen, ein großes Angebot an Reha- und Gesundheits- sowie Fitness-Sport. Nähere Angaben gibt’s im Internet auf www.berge-westerbauer.de. Die Webseite wird gerade überarbeitet bzw. neu erstellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm