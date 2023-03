TÜV Gevelsberg: Yasin Tasyürek und Team öffnen nun länger

Yasin Tasyürek leitet die TÜV-Station „Im Winkel“ in Gevelsberg. Er und sein Team sind jetzt länger für die Kunden da.

Gevelsberg. Neuigkeiten für TÜV-Kunden in Gevelsberg. Yasin Tasyürek und sein Team haben nun länger geöffnet.

Im März des vergangenen Jahres hat Yasin Tasyürek die Leitung der TÜV-Prüfstelle an der Straße „Im Winkel“ in Gevelsberg übernommen, jetzt kann sich seine Kundschaft über längere Öffnungszeiten freuen.

Der TÜV-Experte bietet an seiner Station ein umfangreiches Leistungsportfolio an: „Neben der klassischen Haupt- und Abgasuntersuchung kümmere ich mich um Abnahmen von An- und Umbaumaßnahmen sowie Schaden- und Wertgutachten.“

Damit auch alle Kundinnen und Kunden ihren Wunschtermin bekommen, ist Yasin Tasyürek mit seinem Team nun länger da: Die Prüfgasse in Gevelsberg hat ab sofort immer montags und mittwochs von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet sowie am Freitag von 8.30 bis 16 Uhr. Unter der Rufnummer 0800 8070600, mittels QR-Codes oder im Internet unter www.tuev-nord.de kann der kostenlose Terminservice genutzt werden.

Auf HU vorbereiten

Für die klassische Hauptuntersuchung (HU) müssen Halterinnen und Halter zum Beispiel rund 30 Minuten einplanen. Bei der regelmäßigen Sicherheitskontrolle zählen Fehler an der Lichtanlage zu den häufigsten Mängeln. Mit der richtigen Vorbereitung kann die HU aber reibungslos ablaufen.

Der leidenschaftliche Sportwagen-Fan Tasyürek rät: „Mein Opa hat mir beigebracht, niemals ohne Überprüfung der Beleuchtung zur Hauptuntersuchung zu fahren. Eine Devise, die jeder beherzigen sollte.“ Denn: Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Blinker, Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung können problemlos im Alleingang überprüft werden. Zur Begutachtung der Bremslichter ist es hingegen sinnvoll, jemanden um Hilfe zu bitten.

Das ist aber nicht das Einzige, was man vor einer Hauptuntersuchung selbst am Fahrzeug prüfen kann. Auf der TÜV NORD-Webseite gibt es viele weitere Informationen rund um die Hauptuntersuchung sowie eine praktische Checkliste, anhand welcher Fahrerinnen und Fahrer bereits im Vorfeld Hinweise auf eventuelle Mängel erhalten und beheben (lassen) können.

