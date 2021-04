Verkehr TÜV in Gevelsberg: Gefahr von Wildunfällen& Co. aktuell groß

Gevelsberg. Die TÜV-Station Gevelsberg erklärt, worauf im Frühling verkehrstechnisch besonders geachtet werden muss.

Die Tage sind länger, das Wetter besser: Worauf im Frühling verkehrstechnisch vor allem geachtet werden muss, erklärt Olav Roeske, Leiter der TÜV-Station Gevelsberg.

Kröten auf Wanderschaft

Im Frühling ist wieder vermehrt mit Amphibien auf den Straßen zu rechnen. Kröten, Frösche, Salamander oder Lurche – sie alle wandern in dieser Zeit zu ihren Laichgründen und überqueren dabei auch Fahrbahnen. Beim Blenden durch Scheinwerfer verharren sie reglos, sodass diese Tiere dann oft überfahren werden. Roeske sagt: „Es gibt ein Zusatz-Verkehrsschild, das auf Amphibienwanderungen hinweist. Hier heißt es, besondere Rücksicht zu nehmen, indem man die Geschwindigkeit verringert und die Strecke mit erhöhter Aufmerksamkeit passiert.“

Vorsicht Wild

Der Wildwechsel ist im Frühjahr ein häufiges Unfallrisiko. Umso wichtiger ist es, die Fahrweise an riskanten Stellen entsprechend anzupassen: „Vermehrter Wildwechsel wird durch ein Verkehrsschild angekündigt. Die Geschwindigkeit sollte infolgedessen gedrosselt und die Aufmerksamkeit erhöht werden. Aber was tun, wenn ein Zusammenstoß unvermeidlich ist? Olav Roeske rät: „Ausweichen sollte man nicht, da eine Kollision mit dem Gegenverkehr oder ein Baumaufprall gefährlicher als ein Zusammenstoß mit dem Wild sein kann. In so einem Fall ist es besser, möglichst stark abzubremsen und das Lenkrad gut festzuhalten und gerade zu lenken.“ Ist es zu einem Unfall gekommen, sind die unmittelbaren Schritte Warnblinkanalange anschalten, Warnweste anziehen, Unfallstelle absichern und im Anschluss die Polizei bzw. Rettungskräfte informieren. Mehr zu dem Thema in unserer Region finden Sie hier

Glatte Sache

Bis zu den Eisheiligen im Mai muss mit Minusgraden und Glätte gerechnet werden. Nachtfrost und Morgenglätte sind daher durchaus denkbar. Besonders auf Brücken oder an Schneisen in Wäldern besteht die Gefahr von vereisten Straßen. Dementsprechend gilt auch im Frühling: Einen Blick auf das Thermometer werfen und Fuß vom Gas!