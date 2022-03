Gevelsberg. Die TÜV-Station in Gevelsberg bekommt eine neue Leitung. Hier alle Hintergründe zu der Personalie

Die TÜV-Station in Gevelsberg bekommt eine neue Leitung. Yasin Tasyürek folgt auf Hans-Joachim Jursch.

Ein Gespräch, das alles verändert hat: Während einer Inspektion im Autohaus seines Vertrauens kam Yasin Tasyürek mit dem TÜV NORD-Sachverständigen Hans-Joachim Jursch ins Gespräch. Ab dem Moment stand für ihn fest, dass auch er beruflich bei TÜV NORD durchstarten will. Vor zwei Jahren war es dann soweit: Der heute 28-Jährige begann zunächst im Außendienst in der Region Sieger-Sauerland. Zuletzt bildete er sich zum amtlich anerkannten Sachverständigen mit Teilbefugnis weiter und leitet fortan die technische Prüfstelle in Gevelsberg. Damit löst er Hans-Joachim Jursch ab, der Tasyürek ins Unternehmen geholt hat und nun in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Besonderen Wert legt der gebürtige Hagener in seiner neuen Position darauf, seinen Kundinnen und Kunden als Berater zur Seite zu stehen: „Die Fahrzeuge sind bei mir stets in guten Händen und sollten mal Mängel vorliegen, dann nehme ich mir gerne Zeit, diese genau zu besprechen.“ Ein Ansatz, der ihm auch bei seiner Tätigkeit als Führerscheinprüfer wichtig ist, wo Tasyürek versucht, den Fahrschülerinnen und Fahrschülern Ängste und Sorgen zu nehmen. Der TÜV-Experte bietet an der Station in Gevelsberg ein umfangreiches Leistungsportfolio an: „Neben der klassischen Haupt- und Abgasuntersuchung kümmere ich mich auch um Abnahmen von An- und Umbaumaßnahmen sowie Schaden- und Wertgutachten.“ Auch einen Tipp möchte der leidenschaftliche Porsche-Fan all seinen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben: „Mein Opa hat mir beigebracht, niemals ohne Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung zur Hauptuntersuchung zu fahren. Eine Devise, die jeder beherzigen sollte.“ Sämtliche Lichter, Leuchten und Strahler müssen einsatzfähig sein. Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Blinker, Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung können problemlos im Alleingang vorab überprüft werden. Zur Begutachtung der Bremslichter ist es sinnvoll, jemanden um Hilfe zu bitten.

Ab dem 14. März ist Yasin Tasyürek mit verlängerten Sommeröffnungszeiten vor Ort. Montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.30 Uhr steht er mit Rat und Tat zu Seite.

Termine sind telefonisch unter 0800 80 70 600 oder mittels Online-Terminservice unter www.tuev-nord.de zu vereinbaren.

