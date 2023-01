Der Bahnhof Gevelsberg West: Auch hier werden die S-Bahnen der Linie 8 und 9 an den kommenden Wochenenden nicht halten.

Schienenersatzverkehr Tunnelarbeiten: S-Bahn hält nicht in Gevelsberg

Schwelm/Gevelsberg. Wegen Tunnelarbeiten werden Züge der S-Bahn-Linien 8 und 9 an den kommenden Wochenenden nicht in Gevelsberg halten. Was man jetzt wissen muss.

Die Deutsche Bahn (DB) führt an den kommenden Wochenenden vorbereitende Maßnahmen für eine Felssicherung im Sommer 2023 am Präsident-Hoeft-Tunnel zwischen Gevelsberg West und Schwelm durch. Dies hat unmittelbare Folgen für den Bahnverkehr und führt zu Halteausfällen auf den Linien S 8 und S 9 in Gevelsberg.

Zu den Maßnahmen gehören Vegetationsarbeiten und Kampfmittelsondierungen. Aufgrund der Arbeiten kommt es an den kommenden fünf Wochenenden vom 7./8. Januar bis zum 4./5. Februar jeweils samstags und sonntags zwischen 8 und 16 Uhr zu Umleitungen und Haltausfällen auf den Linien S 8 und S 9.

Die Züge werden zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Hagen Hbf über eine andere Strecke umgeleitet. Die Zwischenhalte bis auf Schwelm können nicht angefahren werden. Zusätzlich halten die umgeleiteten Züge in Ennepetal. Für die ausfallenden Halte ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Betroffen sind die Haltepunkte Gevelsberg West,Gevelsberg-Kipp,Gevelsberg Hbf und Gevelsberg-Knapp.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter zuginfo.nrw, bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Bahn bittet die Reisenden um Verständnis.

Der Präsident-Hoeft-Tunnel ist ein 182 bzw. 172 Meter langer Eisenbahntunnel in Schwelm. Die Bahnstrecke, die durch ihn führt unterquert den Bereich der Straßenkreuzung Nordstraße / Prinzenstraße. Namensgeber des Tunnels ist Christian Hoeft, der von 1903 bis 1919 Präsident der Eisenbahndirektion Elberfeld war.

