Schwere Vorwürfe: Ein Pfleger soll demenzkranke Frauen in einem Heim in Ennepetal sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat ihn festgenommen (Symbolbild).

Ennepetal. Ein 51-jähriger ehemaliger Pfleger steht im Verdacht, in einem Heim in Ennepetal an Demenz erkrankte Frauen sexuell missbraucht zu haben.

Ein 51-jähriger ehemaliger Mitarbeiter einer Betreuungs- und Pflegeeinrichtung in Ennepetal-Voerde steht in dem dringenden Verdacht, schwer an Demenz erkrankte und deshalb widerstandsunfähige Frauen sexuell missbraucht zu haben.

Pfleger in Untersuchungshaft: Ermittlungen nach Hinweis

„Die Ermittlungen sind unverzüglich aufgenommen worden, nachdem Anfang Juli 2023 ein anonymer Hinweis bei der Polizei eingegangen war“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Nach den Ausführungen der Polizei sei der Beschuldigte von einem Arbeitskollegen nachts unbekleidet und über das Bett einer pflegebedürftigen Bewohnerin der Einrichtung gebeugt angetroffen worden.

Pfleger in Untersuchungshaft: Bilder erhärten Verdacht des sexuellen Missbrauchs

„Bilddateien, die auf bei dem Beschuldigten beschlagnahmten mobilen Endgeräten aufgefunden werden konnten, erhärteten den Verdacht weiterer Taten“, heißt es weiter in der Mitteilung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Schwelm bereits am 13. Juli Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Er befindet sich in Untersuchungshaft befindet und schweigt zu den Tatvorwürfen.

Die Ermittlungen, insbesondere durch Auswertung der sichergestellten elektronischen Medien, dauern an. Die Angehörigen aller zwischenzeitlich identifizierten Opfer sind durch speziell dafür ausgebildete Polizeikräfte über die mutmaßlichen Geschehnisse in Kenntnis gesetzt worden. „Weitere Auskünfte können zur Zeit sowohl aus ermittlungstaktischen Gründen als insbesondere auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht erteilt werden“, teilt die Polizei mit.

