Überfälle in Schwelm und Ennepetal: Polizei sucht Zeugen

Schwelm/Ennepetal Nach Überfällen auf eine Tankstelle und eine Spielhalle in Schwelm und Ennepetal sucht die Polizei weiter nach Zeugen.

Nachdem am vergangenen Samstag eine Spielhalle in Schwelm und eine Tankstelle in Ennepetal überfallen wurden, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, kann Christoph Neuhaus, Pressesprecher der Polizei EN-Kreis, zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Die Ermittlungen laufen, Spuren werden gesichert und das Videomaterial wird ausgewertet“, so Neuhaus.

Drei unbekannte Täter betraten am Samstag gegen 23 Uhr die Räumlichkeiten einer Spielhalle an der Bahnhofstraße in Schwelm. Zwei von ihnen bedrohten den Angestellten mit einer Pistole und einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: etwa 1,85 Meter groß, Baseballschläger oder ähnliches; 2. Täter: etwa 1,85 Meter groß, schwarze Maske, schwarze Bekleidung, Messer; 3. Täter: etwa 1,70 Meter groß, weißer Pullover, schwarze Hose, schwarze Maske oder Schal, Pistole.

Leicht verletzt wurde eine Tankstellen-Mitarbeiterin bei einem Überfall am Samstag in Ennepetal: Mit einer vorgehaltenen Pistole überfiel ein Mann die Tankstelle an der Lohernockenstraße und forderte von der Angestellten Bargeld. Der Täter schlug der 61-jährigen Mitarbeiterin dabei mit der Pistole auch auf den Kopf und verletzte sie leicht. Die Tat ereignete sich gegen 21.44 Uhr. Nach der Herausgabe des Geldes forderte der Täter die Mitarbeiterin noch dazu auf, den Tresor der Tankstelle zu öffnen. Das misslang jedoch. Warum die Tresoröffnung nicht möglich war, dazu macht die Polizei keine Angaben - auch um keine Anleitung zum Knacken von Tresoren zu geben, wie Christoph Neuhaus sagt.

Der Tankstellen-Räuber flüchtete im Anschluss in Richtung Amselweg. Bei der Suche nach dem Täter setzte die Polizei auch einen Suchhund ein, die Fahndung blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, blaue Trainingsjacke mit weißen Streifen.

Die Frage, wie hoch die Beute bei den beiden Überfällen war, lässt Polizei-Pressesprecher Neuhaus offen: „Dazu geben wir keine Auskünfte, um potentielle Täter nicht zu ermutigen.“

Wer Hinweise zu beiden Überfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ennepetal unter 02333/9166 4000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm