Überraschung für Polizei bei Tempo-Kontrolle im EN-Kries

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Eigentlich wollten die Polizisten in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal nur die Geschwindigkeit kontrollieren

Eigentlich hatten sich die Polizisten in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal an sechs Stellen zum Schwerpunkteinsatz aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer zu überwachen. Sie selbst waren extrem überrascht, dass sie am Ende zwei Drittel aller Anzeigen wegen einer anderer Sache schrieben. Elf Autofahrerinnen und Autofahrer müssen nun jeweils 100 Euro bezahlen und bekommen einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. „Wir werden da künftig noch genauer hinschauen“, sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr.

Die Beamten nutzten den Donnerstag, 8. September, um in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr einen große angelegten Sondereinsatz durchzuführen. An sechs Kontrollstellen sowie im gesamten Gebiet ahndeten die eingesetzten Polizeibeamten festgestellte Verkehrsverstöße. Schwerpunktmäßig beobachteten sie den Verkehr in Ennepetal auf der Hembecker Talstraße, der Wilhelmshöher Straße sowie der Breckerfelder Straße, in Schwelm auf der Hagener Straße und in Gevelsberg auf der Schwelmer Straße.

Am Ende mussten die Polizisten immer wieder tätig werden. Sie verteilten 28 Verwarngelder und schrieben an diesem Tag 16 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Das klingt zunächst nach vielen Rasern, denn für eine Anzeige muss man schon deutlich zu schnell sein. Das steckt aber nicht dahinter: „Die hohe Zahl der Anzeigen ist jedoch nicht auf deutlich zu hohe Geschwindigkeiten zurückzuführen: Allein 11 Anzeigen resultieren aus der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt“, heißt es von der Polizei. Die Verkehrsteilnehmer bedienten während der Fahrt ihr Smartphone.

Nächste Schwerpunktaktion geplant

„Das zählt mittlerweile zu den häufigsten Unfallursachen“, sagt Sonja Wever und fährt fort: „Dabei ist das Telefonieren ein kleiner werdendes Problem.“ Das funktioniere mittlerweile bei den meisten Wagen über die Freisprecheinrichtung. „Viel häufiger lesen und schreiben die Leute Textnachrichten oder versenden Sprachnachrichten. Das ist noch viel gefährlicher, weil es noch deutlich mehr ablenkt als zu telefonieren.“

Die EN-Polizei kontrolliert daher verstärkt in diesem Bereich und wird sich in der kommenden Woche auch an einer landesweiten Schwerpunkt-Aktion beteiligen.