Ukraine-Krieg: Hilfsorganisationen in EN stehen bereit

Einer der gemeinsamen Kleidercontainer von DRK, Malteser Hilfsdienst und Caritas Ennepe-Ruhr im Kreis – hier am Standort Blücherplatz in Schwelm.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Hilfsorganisationen in EN verzeichnen angesichts des Krieges in der Ukraine eine enorme Spendebereitschaft. Dabei ist aber etwas sehr wichtig

Angesichts des Leids in der Ukraine verzeichnen die Hilfsorganisationen eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Sachspenden, vor allem Bekleidung, werden vielfältig angeboten. Das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Caritas sammeln gemeinsam mit der AHE GmbH im Ennepe-Ruhr-Kreis über das System der roten Container die Altkleider.

Lesen Sie auch: EN-Kreis: So bereiten sich die Städte auf Kriegsflüchtlinge vor

Auch wenn jeder jetzt sofort helfen möchte, aktuell ist es entscheidend, das Gesuchte passgenau an den richtigen Ort zu bringen. Die Organisationen arbeiten hierzu mit dem Internationalen Roten Kreuz, Malteser International und Caritas International zusammen. Die Profis für Not- und Krisenhilfe wiederum arbeiten in der Ukraine und den Nachbarstaaten mit den örtlichen Haupt- und Ehrenamtlichen.

Die Lage in den betroffenen Regionen verändert sich aktuell täglich. Noch melden die Partner in Polen, Rumänien und Slowenien jedoch, die Situation selbst kontrollieren zu können. „Gerade in den Nachbarländern ist die Bereitschaft, der Ukraine zu helfen, riesengroß“, berichtet Thomas Hanschen, Geschäftsführer der Malteser. Zum jetzigen Zeitpunkt planen die Organisationen keine eigenen Hilfsgütertransporte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis heraus. „Über die professionelle Sortierung der Bekleidung aus den Containern wären wir jedoch in der Lage, kurzfristig, auch große Mengen Bekleidung auf Bestellung liefern zu können“, hebt Johannes Einig, Geschäftsführer der AHE GmbH hervor.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine in den Ennepe-Ruhr-Kreis seien die Kleiderkammern der Wohlfahrtsverbände gut ausgestattet, berichten Lutz Heuser vom DRK und Dominik Spanke von der Caritas Ennepe-Ruhr. Durch Corona konnte weniger Bekleidung ausgegeben werden als gespendet wurde. Die Verantwortlichen bitten daher die Bürger noch um Geduld. „Halten Sie Ihre Kleiderspenden bitte noch zurück oder nutzen Sie unsere Sammelcontainer“, lautet die Bitte, die Lutz Heuser für alle zusammenfasst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm