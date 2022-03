Ukraine-Krieg: Realschule Schwelm sammelt Spenden

Schwelm. Die Realschule Schwelm setzt ein deutliches Zeichen für den Frieden und sammelt jetzt Spenden für die Ukrainehilfe.

„Unsere Schule steht für Frieden“ – das zeigte am Dienstag die Schulgemeinschaft der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm mit einer bewegenden Aktion auf ihrem Schulhof ganz deutlich. Denn hier versammelte sich Schüler, Lehrer und alle, die zur Gemeinschaft der DBR gehören und formten gemeinsam das Friedenszeichen.

Viele Stimmen, die so gemeinsam ein sichtbares Zeichen gesetzt haben: Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen Frieden – für alle Menschen auf dieser Welt. Und in Zeiten wie diesen ganz besonders für die Menschen in der Ukraine. „Menschen, die in dieser Zeit mehr denn je unsere Solidarität bedürfen“, betont Marco Unger, Schulleiter der Schwelmer Realschule. Es sind Menschen auf der Flucht, ohne Heimat, Menschen, die alles verloren haben. „Aus diesem Anlass startet unsere Schule einen großangelegten Spendenaufruf“, so Marco Unger.

Möglich gemacht hat dies eine engagierte Elterninitiative, die sich in den kommenden Tagen mit Lkw auf den Weg macht, um Hilfsgüter an die Grenze der Ukraine zu bringen. „Die Spenden sollen da ankommen, wie sie so dringend gebraucht werden“, sagt Marco Unger und ist einmal mehr von der engagierten Elternschaft der Realschule überzeugt. Eine Eltern- und Schülerschaft, die es als ihre Pflicht und Verantwortung ansieht, rasch und unkompliziert dort zu helfen, wo sie kann.

Und damit die Lkw möglichst vollgepackt losrollen können, können alle mithelfen und folgende Dinge spenden und in der Realschule abgeben: Haltbare Lebensmittel wie Konserven, Babynahrung, Nudeln oder Reis. Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta, Seife, Windel, Feuchttücher, Hygieneprodukte für Erwachsene oder auch Desinfektionsmittel. Gespendet werden können auch medizinische Produkte wie Verbandsmaterial, Pflaster, sterile Handschuhe und dergleichen mehr. In Anbetracht der kalten Temperaturen freut sich die Realschule aber auch über Spenden wie Wolldecken, Schlafsäcke, Isomatten oder Gaskocher. Kleiderspenden werden nicht benötigt, da diese bereits in ausreichenden Mengen bereits vorhanden sind.

Die Spenden können ganz unkompliziert in der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm, Ländchenweg 9, abgegeben werden. „Damit wir die Menschen in der Ukraine und die Menschen auf der Flucht so schnell wie möglich unterstützen können, bitten wir alle darum, die Spenden bis zum nächsten Dienstag, 16. März, hier bei uns im Sekretariat abzugeben“, bittet Marco Unger alle Freiwilligen, die sich mit Spenden diesem Engagement anschließen möchten.

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es auch auf der Homepage der Schule unter www.dbr-schwelm.de oder unter 02336-3265.

