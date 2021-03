Um Leid zu lindern – VdK Gevelsberg vor 75 Jahren gegründet

Gevelsberg. Hilfe in der schlimmsten Not nach dem Zweiten Weltkrieg. Dafür wurde der VdK Gevelsberg gegründet. Noch heute wird seine Arbeit gebraucht.

Als am 8. Mai 1945 in Deutschland die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Menschen tot. Gefallen an der Front, ermordet in Konzentrationslagern, verbrannt in Bombennächten, gestorben an Hunger, Kälte und Gewalt auf der großen Flucht. Das, was vom „Großdeutschen Reich“ übrig geblieben war, hatte bedingungslos kapituliert.

Für viele Menschen war dieser Tag zwar eine Erleichterung, es war aber auch ein Tag gefüllt mit Angst und Ungewissheit. In dieser praktisch gesetzlosen Zeit trafen sich überall Kriegsbeschädigte und Kriegerwitwen mit dem Ziel, Ortsverbände aufzubauen, die in Selbsthilfe die drückende Not der am härtesten Betroffenen lindern und zu einer neuen Heimat, zu einem Fels in der Brandung werden sollten.

Immer im Einsatz der Gerechtigkeit

Am 16. März 1946 trafen sich 27 Männer und Frauen in der Mittelstraße bei Bernhard Bröker in der Gaststätte „Zum alten Postwagen“, um den späteren VdK Gevelsberg aus der Taufe zu heben. Der Gedanke, den alle bei dieser Gründungsversammlung verfolgten, lautete: „Hilfe zur Selbsthilfe“. An die Spitze der Selbsthilfeorganisation für Kriegsopfer wurde Oberinspektor Peter Pink gewählt. Gemeinsam mit Kurt Frank (2. Vorsitzender), Elli Grah (Kassiererin), Otto Corvey (2. Kassierer), Ernst Kimstedt (Schriftführer) und Selma Zopp (Ortsgruppen-Hinterbliebenen-Betreuerin) leitete er deren Geschicke.

Im Laufe der letzten 75 Jahre entwickelte man sich zum großen, modernen Sozialverband mit den Themen Sozialrecht, Rente, Gesundheit, Behinderung und gelebte Solidarität im Ehrenamt. Der Mitgliederstand ist auf 900 angestiegen, wie Vorsitzender Klaus Löbbe berichtet. Er übernahm vor 25 Jahren, im Mai 1996, das Amt des Vorsitzenden von Fritz Urban und ist somit der dienstälteste, amtierende und ehrenamtliche Kopf beim VdK-Ortsverband Gevelsberg.

Jubiläum in schwierigen Zeiten

Mit Veranstaltungen wie der Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier, organisierten Tagesfahrten und mehrtägigen Reisen zu den schönsten Zielen in Deutschland und Europa sowie dem monatlichen VdK-Treff holt man viele Mitglieder aus einer gewissen Lethargie des täglichen Lebens heraus. All dies, so Löbbe, funktioniere nur mit vielen Ehrenamtlichen im Hintergrund, die sich in den 75 Jahren in den Dienst der Sache des Sozialverbandes VdK in Gevelsberg gestellt hätten. Sie brächten zum Ausdruck, dass man nicht nur an sich denkt, sondern seine Zeit und Arbeitsleistung kostenlos einbringt, um anderen zu helfen und so das Miteinander lebens- und liebenswert zu gestalten.

75 Jahre VdK Ortsverband Gevelsberg – ein Grund, um gemeinsam mit allen anzustoßen. „Ich wünsche mir, dass diese Pandemie bald vorbei ist und die von mir betreute Gruppe wieder ein alltägliches Leben aufnehmen kann“, so Löbbe mit Blick in die Zukunft; auch ließ er durchsickern, dass sein Vorstand im Hintergrund bereits mit den Planungen zu einer Jubiläumsfeier beschäftigt sei, die – sobald coronamäßig möglich -- einen unvergesslichen Höhepunkt in der Geschichte des VdK bilden soll.