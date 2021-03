Umbau beendet: Schwelme ökologisch aufgewertet

Schwelm. Die Renaturierung der Schwelme im Bereich Körnerstraße/Ecke Jahnstraße in Schwelm ist gelungen.

Das Mitte Januar begonnene Renaturierungsprojekt der Schwelme im Bereich der Körnerstraße Ecke Jahnstraße konnte erfolgreich beendet werden. Auf rund 70 Metern hat der Wupperverband das Gewässer durch Mäander und Sohlverbreiterung ökologisch aufgewertet. In diesem Stück auf Schwelmer Stadtgebiet floss die Schwelme zuvor begradigt in einer gemauerten Sohlschale.

In den letzten Jahren hat der Wupperverband bereits den Oberlauf der Schwelme naturnah gestaltet und eine urbane Wander- und Erholungsfläche entwickelt. Auf dem jetzigen Teilstück wurde die Verschalung entfernt. Zudem wurde die dortige Verrohrung durch eine mit schwerem Gerät befahrbare Furt ersetzt; das landwirtschaftlich genutzte Grundstück oberhalb ist deshalb weiterhin erreichbar. So wurde eine für Gewässerorganismen wichtige, durchgängige Sohle hergestellt. Trotz der schwierigen Witterungsverhältnisse mit viel Regen, Schnee und Minusgraden konnte der Betrieb Gewässer des Wupperverbandes die Maßnahme im geplanten Zeitraum umsetzen.

Das Grundstück liegt unmittelbar neben einer Schule und ist im Eigentum der Stadt Schwelm. Auf diesem Schwelme-Abschnitt führt ein vielfrequentierter Weg in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt vorbei. So ist die gewässerökologische Verbesserung auch für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar. Die bearbeitete Fläche wurde mit Saat versehen, so dass sie in Kürze grün sein wird. Mit Gesamtkosten von 25.000 Euro wurde der ursprüngliche Kostenansatz um 7000 Euro unterschritten. 80 Prozent dieser Summe wurden vom Land gefördert.