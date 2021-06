Umdenken ist die beste Entscheidung

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Von den Vorschlägen, von denen bisher zu hören war, überzeugte mich keiner. „Schwelmer Haus der Kultur“ klingt nach 60er-Jahre und Plattenbau. „Haus der KulturEN“ auch, wobei es die Versalien am Ende nicht besser machen. Im Gegenteil. Und den Vorschlag der Grünen, das Kulturhaus nach dem bekannten und in Schwelm geborenen Schriftsteller und Liedermacher zu benennen? Bei aller Liebe. Franz-Josef-Degenhardt-Haus hört sich doch an wie Altenheim. Bitte nicht falsch verstehen. Die Würdigung eines kritischen Zeitgenossen und verdienten Künstlers halte ich für außerordentlich wichtig. Das Kulturhaus sollte aber einen Namen tragen, den auch Jüngere und die ganz Jungen ansprechend finden. Vertrauen wir auf die Kreativität der Menschen in Schwelm, auf dass es viele pfiffige Ideen gibt. Dass die Politik dies genauso sieht, ist doch ein gutes Zeichen.

