Das Freibad im Schwimm In in Gevelsberg. Nach dem Umbau geht es jetzt endlich los.

Freibad Umgebautes Schwimm In Gevelsberg startet in die Saison

Gevelsberg. Es ist soweit: Das Schwimm In in Gevelsberg eröffnet offiziell sein neues Freibad. Zum Start gibt es eine besondere Aktion.

Zur Saison im vergangenen Jahr hatte es nicht mehr geklappt, dementsprechend länger mussten die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger auf die Eröffnung ihres frisch umgebauten Freibads warten. Jetzt ist es so weit: Das Schwimm In in Gevelsberg eröffnet am Freitag, 27. Mai, offiziell seinen fertig neugestalteten Außenbereich.

Zum Start gibt es ein Wochenende lang freien Eintritt. Das erklärte Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden der politischen Parteien im Rat. „Um 15 Uhr am Freitag machen wir einen offiziellen Auftakt mit einer Feierstunde für geladene Gäste“, so Jacobi im Gespräch mit der Redaktion.

Dazu eingeladen seien Vertreter aus der Politik, der Stadtverwaltung, vom Schwimm In selbst und der Vereine, die das Bad für sich nutzen. Ab 16 Uhr können sich dann alle anderen Gevelsbergerinnen und Gevelsberger ins kühle Nass stürzen.

Freier Eintritt im Schwimm In Gevelsberg

Der Eintritt am Freitagnachmittag ist laut Claus Jacobi frei. Gleiches gelte für den Eintritt am Samstag und am Sonntag.

Mit der Eröffnung des Freibads geht eine gut zweijährige Umbauphase zu Ende. Die Stadt hatte sich nicht weniger als die Runderneuerung, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung ihres Freibades vorgenommen. Den ursprünglich geplanten Eröffnungstermin im Sommer 2021 konnte sie nicht einhalten, weil die Arbeiten nicht rechtzeitig vollständig abgeschlossen waren. Es musste noch am Kiosk gearbeitet werden, auch standen noch kleinere Restarbeiten an. Schließlich sorgte ein Wetterumschwung für Fakten und die Eröffnung wurde noch einmal verschoben.

