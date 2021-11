Ennepetal. Umweltsünder hinterlässt Öl-Kanister in Ennepetal: Feuerwehr muss das auslaufende Öl beseitigen.

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal gab es am Wochenende: Am Samstag kam es zu einer Bodenkontamination mit Öl anfangend von Ennepetal Burg bis zur Stadtgrenze Breckerfeld. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug aus um die Situation vor Ort zu begutachten. Auf Grund der Länge der Ölspur wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Ein weiteres Mal wurde die Feuerwehr Ennepetal am späten Abend zu einem auslaufenden Ölkanister gerufen, der unerlaubter Weise neben einem Papiercontainer in der Bösebeckerstraße entsorgt worden war. Die Feuerwehr nahm den Kanister auf und beseitigte das auslaufenden Betriebsöl. Dieses wird im weiteren Verlauf einer Fachfirma zur Entsorgung zugeführt.

In die Nachbarstadt Schwelm musste die Drehleiter dann gegen 10.36 Uhr ausrücken. Die Drehleiter wurde jedoch vor Ort schließlich nicht benötigt.

Zu einem First Responder Einsatz kam es um 11.07 Uhr in der Hinnenbergerstraße. Dort wurde ein medizinischer Notfall gemeldet. Um die Zeit bis der der Rettungswagen eintrifft zu überbrücken , wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug dem Einsatz zugeordnet um med. Soforthilfe zu leisten.

