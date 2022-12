Unbekannte beschädigen 20 Haltestellen: Aus Auto beschossen?

Kreisgebiet. In der Nacht vor Heiligabend haben Unbekannte mehr als 20 Bushaltestellen im Kreisgebiet beschädigt – vermutlich aus einem Auto heraus.

Unbekannte haben in der Nacht vom 23. Dezember auf Heiligabend mehr als 20 Bushaltestellen im gesamten EN-Kreis beschädigt. Betroffen seien Bushäuschen in Wetter, Gevelsberg, Ennepetal, Sprockhövel, Hattingen und Schwelm, teilt die Polizei mit. Die Zerstörungen passierten innerhalb von drei Stunden zwischen 21.40 Uhr und 1.15 Uhr.

An den betroffenen Bushaltestellen wurden eine oder mehrere Glasscheiben zerstört. Die Vermutung der Polizei: Die Unbekannten haben die Haltestellen aus einem fahrenden Fahrzeug mit einer Zwille beschossen. Die Polizei betont allerdings, dass nur Haltestellen beschädigt worden seien, in denen keine Menschen warteten. Zumindest in diesem Punkt zeigten die Zerstörerinnen oder Zerstörer also Anstand.

Das ändert nichts am hohen Sachschaden. Viele Scheiben müssen komplett ausgetauscht werden.

Hinweise erbittet die Polizei an die Wachen in Hattingen, Wetter, Gevelsberg oder Ennepetal.

