Die Polizei im Einsatz (Symbolbild). In Gevelsberg haben Unbekannte ein Auto gestohlen.

Polizei Unbekannte stehlen Ford Galaxy in Gevelsberg

Gevelsberg. Ein Fahrer hat seinen Wagen wegen eines Defekts in Gevelsberg abgestellt. Am nächsten Tag ist das Auto verschwunden.

Ford gestohlen: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte einen an der Bruchmühle geparkten Ford Galaxy. Der Halter des Fahrzeuges stellte den Wagen aufgrund eines technischen Defektes am Dienstagabend auf dem Parkplatz nahe der Autobahn A 1 ab.

Als er am Mittwoch sein Fahrzeug mit einem Anhänger abholen wollte, war das Fahrzeug entwendet. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Ford Galaxy in Rot. Als Auffälligkeit ist an der Heckklappe ein Aufkleber mit der Aufschrift „Kinderdorf“ angebracht.

