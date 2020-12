Kommentar Unbelehrbare gibt auch in Schwelm es leider immer mehr

Stellen Sie sich einmal vor: Da fährt jemand mit einem Klein-Lkw vor Ihrer Haustür vor und lädt eine ganze Ladung Müll ab. So geschehen zum wiederholten Male bei Hans-Otto Lusebrink.





Nun ist der Wald nicht das Zuhause des Seniors. Aber das macht den Umweltfrevel nicht besser. Nicht nur der Waldbesitzer hat das Stück Natur liebgewonnen. Auch die Spaziergänger, die am Hemte und Erlen und in anderen Wäldchen auf der Suche nach Erholung sind, wissen die Natur zu schätzen. Nur eben die Unbelehrbaren, die in jeder abgelegenen Ecke eine potenzielle Müllkippe sehen, schert das alles nicht.





Es ist schon schlimm, dass man überhaupt über dieses Thema schreiben muss. Denn eigentlich sollte es für jedermann eine Selbstverständlichkeit sein, Abfall nicht einfach in der freien Natur zu entsorgen.