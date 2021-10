Unerwarteter Wechsel im Gevelsberger Heimatverein

Gevelsberg. Der Gevelsberger Heimatverein hat relativ kurzfristig einen neuen Vorsitzenden bekommen. Das sind die Gründe. So geht es weiter.

An der Spitze des Gevelsberger Heimatvereins hat es einen unerwarteten Wechsel gegeben. Carola Dreher hat ihren Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Bis eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender gewählt ist, übernimmt Andreas Belz als 2. Vorsitzender die Führung des Vereins.

Die Wahl wird voraussichtlich im März des kommenden Jahres stattfinden. Dann hält der Verein wieder regulär seine Jahreshauptversammlung ab. Zwar finde auch eine Versammlung im November statt, so Belz. Da gehe es allerdings um andere Vereinsregularien. In diesem und auch im vergangenen Jahr habe die Jahreshauptversammlung wegen der Pandemie ausfallen müssen. So kurzfristig habe sich auch noch kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Carola Dreher finden lassen.

Der Gevelsberger Heimatverein widmet sich nach eigenen Angaben der Pflege des heimischen Brauchtums, der Geschichte und auch der Gegenwart der Stadt Gevelsberg. Carola Dreher hatte den Vorsitz im Jahr 2018 von Günter Decker übernommen, als der Heimatverein ein neues und verjüngtes Vorstandsteam aufstellte. Damals folgte auch Andreas Belz als Stellvertreter auf Thorsten Prinz. Belz selbst deutete an, den Vorsitz aus Zeitgründen nicht übernehmen zu wollen.

