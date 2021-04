Unfälle kosten Stadt Gevelsberg knapp 25.000 Euro

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg musste Geld für eine beschädigte Bushaltestelle und eine kaputte Ampel bezahlen. Verursacher waren in beiden Fällen andere.

Die Stadt Gevelsberg hat 10.200 Euro für eine beschädigte Wartehalle an der Bushaltestelle Breitenfeld und 14.790 Euro für die Reparatur einer Ampel an der Wasserstraße bezahlt. Darüber sprachen Politik und Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Beide Male seien Unfälle für die Schäden verantwortlich.

So war es laut Stadt ein Fahrzeug der VER, das die Wartehalle an der Bushaltestelle Breitenfeld beschädigte. „Die Versicherungsleistung des Unfallverursachers trägt nur den Zeitwert“, heißt es dazu. Im Falle der Ampel ist von einem Anfahrtsschaden die Rede, infolgedessen die Stadt die Ampelanlage Ende 2020 für die Reparatur bezahlen musste.

Diese habe aber nicht mehr vollständig aus dem jährlichen Unterhaltungsbudget abgedeckt werden können. „Weil der Verursacher des Schadens ermittelt werden konnte, ist davon auszugehen, dass die Kosten der Stadt im Nachgang durch Versicherung des Unfallverursachers beglichen werden“, erklärt die Verwaltung.

