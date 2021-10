Ein Unfall in Schwelm beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Das Opfer wird gesucht

Polizei Unfall an Talstraße in Schwelm: Polizei sucht Unfallopfer

Schwelm. Ein Unfall an der Talstraße in Schwelm beschäftigt die Polizei. Zeugen werden gesucht.

Ein Verkehrsunfall, bei dem vermutlich eine Person verletzt wurde und der der Polizei nicht angezeigt worden ist, beschäftigt die Ordnungsbehörde in Schwelm. Der Vorfall soll sich am Samstag, 30. Oktober, um 22.12 Uhr an der Ecke Hattinger Straße/Talstraße ereignet haben.

Polizei macht Fahrzeug ausfindig

Laut Aussage einer Zeugin soll sich der Vorfall wie folgt ereignet haben: Der Fahrer eines blauen Fords mit Remscheider Kennzeichen soll von der Hattinger Straße nach rechts auf die Talstraße gebogen sein. Dabei soll der Wagen einen Mann angefahren haben, der die Fahrbahn bei Grünlicht überqueren wollte. Beide Unfallbeteiligten sollen sich zunächst von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Zeugin hat sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Pkw gemerkt und die Polizei informiert. Der Ford wurde an der Halteranschrift ausfindig gemacht. Es befanden sich Unfallspuren am Auto, die vermuten lassen, dass sich der Fußgänger bei dem Zusammenstoß verletzt haben könnte. Die Polizei fragt: „Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der Personalie des Fußgängers machen können, melden Sie sich bitte auf einer Polizeiwache.“

