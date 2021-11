Unfall auf Autobahnzufahrt bei Schwelm

Polizei und Rettungswagen im Einsatz bei einem Unfall (Symbolfoto). In Schwelm hat es im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord einen Unfall gegeben.

Schwelm. Auf einer Autobahnzufahrt bei Schwelm hat es einen Unfall gegeben. Dabei geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr.

Zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wurde die Schwelmer Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr alarmiert. Im Bereich der Zufahrt von der B 326 zur A 46 und zur A 43 war es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

In Folge eines internistischen Notfalls war ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und verunglückt, insgesamt waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Aufgrund der unklaren Meldung wurden umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert, da unklar war wie viele Personen verletzt wurden und ob Personen eingeklemmt sind.

Vor Ort stellte sich heraus, dass letztendlich nur eine Person verletzt und nicht eingeklemmt wurde. Der Verletzte wurde rettungsdienstlich versorgt und im Anschluss an die Erstversorgung in ein Wuppertaler-Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den noch fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und sichtete mit dem Rettungsdienst die betroffenen Personen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Angehörige der Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Tagesmelderschleife, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 9 Uhr beendet.

