Unfall auf der A1 bei Gevelsberg: Drei Personen verletzt

Gevelsberg. Bei einem Unfall auf der A1 bei Gevelsberg sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Zwei Spuren wurden zwischenzeitlich gesperrt.

Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der A1 in Richtung Bremen, kurz nach der Anschlussstelle Gevelsberg, sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Eine wurde in ein Hagener Krankenhaus eingeliefert.

Unfall auf der A1: Zwei Fahrspuren gesperrt

Gegen 20.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag alarmiert. Wie die Feuerwehr per Pressemitteilung erklärt, wurden zusammen mit der Autobahnpolizei zwei Spuren der A1 gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern. Die beteiligten Fahrzeuge - darunter auch ein Elektroauto - wurden mit Abschleppern abtransportiert. „Die genauen Ursachen und Hintergründe des Unfalls werden derzeit von der Polizei ermittelt“, teilt die Feuerwehr mit. (ck)

