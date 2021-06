Die Polizei nahm den Unfall in Ennepetal auf und ermittelt zur Ursache.

Unfall Unfall in Ennepetal: 17-Jährige durchschlägt Zaun mit Auto

Ennepetal. Eine 17-Jährige hat in Ennepetal die Kontrolle über ihren Wagen verloren und musste verletzt in Krankenhaus gebracht werden.

Unfall mit einer verletzten Teenagerin in Ennepetal: Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die 17-Jährige bei dem Unfall und zerstörte ihren Wagen.

Wie die Polizei nun mitteilt, fuhr das Mädchen am Samstagnachmittag mit ihrem Renault Twizy auf der Severinghauser Straße in Richtung Heilenbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen – so teilte sie es zumindest den Beamten mit – wich sie einem Gegenstand auf der Fahrbahn aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

+++ Nichts mehr verpassen aus Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm in unserem kostenlosen Newsletter +++

Sie durchbrach mit dem elektrischen Kabinenroller einen Weidenzaun und kam auf der dahinter liegenden Weide zum Stehen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste dementsprechend abgeschleppt werden.

Ob eventuell noch andere Dinge – wie Ablenkung durch das Smartphone – zu dem Unfall beigetragen haben, dies ermittelt die Kreispolizeibehörde noch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm