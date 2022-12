Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Wegen Straßenglätte hat es am Freitag einen Unfall in Ennepetal gegeben.

Verkehr Unfall in Ennepetal: Auto überschlägt sich bei Glätte

Ennepetal. Gleich mehrfach hat sich ein Auto laut Polizei bei einem Unfall in Ennepetal überschlagen. Der Grund: Glätte.

Ein 45-jähriger Mann aus Ennepetal ist am Freitag gegen 19.20 Uhr der Rüggeberger Straße gefahren und kam wegen Straßenglätte am Ende einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Feld. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Dort überschlug sich der Seat Arosa demnach mehrfach und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

