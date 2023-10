Auf de Milsper Straße in Ennepetal-Voerde ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall (Symbolbild).

Blaulicht Unfall in Ennepetal: Drei Verletzte bei Pkw-Zusammenstoß

Ennepetal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Milsper Straße in Ennepetal wurden am Sonntagnachmittag drei Personen verletzt.

Gegen 14.15 Uhr war eine 38-Jährige aus Wetter mit ihrem Mercedes A-Klasse aus der Steinnockenstraße nach links in Fahrtrichtung Voerde abgebogen. Dabei hatte sie offenbar den 3er-BMW übersehen, mit dem eine 39-jährige Ennepetalerin in Richtung Milspe unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen sowie ein achtjähriges Kind, das mit im BMW saß, leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht.

An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Ennepetal übernahmen die medizinische Erstversorgung der Fahrzeuginsassen und übergaben diese anschließend an den Rettungsdienst. Zudem klemmten die fünf Wehrleute die Batterien an den Pkw ab, stellten den Brandschutz sicher und streuten Betriebsmittel ab.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Milsper Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Einsatzende war gegen 16 Uhr.

