Ein Zweirad liegt nach einem Unfall auf dem Asphalt (Archivfoto). In Ennepetal wird eine 20 Jahre alte Kradfahrerin bei einem Zusammenstoß verletzt.

Verletzungen Unfall in Ennepetal: Kradfahrerin (20) fährt in Gegenverkehr

Ennepetal. Eine Kradfahrerin (20) aus Ennepetal unterschätzt das Tempo eines entgegenkommenden Pkw und wird beim Linksabbiegen vom Fahrzeug erfasst.

Eine 20-jährige Kradfahrerin aus Ennepetal befuhr am Mittwoch, 17. Mai, gegen 9.30 Uhr, die Loher Straße, in Fahrtrichtung Hagener Straße. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Ennepetal, befuhr diese in Fahrtrichtung Neustraße.

In Höhe der Einmündung zur Lohernockenstraße beabsichtigte die Kradfahrerin nach links in diese einzubiegen. Hierbei unterschätzte sie die Geschwindigkeit des ihr entgegenkommenden Hyundai. Es folgte auf der Fahrspur des Pkw-Fahrers ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall auf den Pkw erlitt die Kradfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen einem nahe gelegenen Krankenhaus zugeführt.

