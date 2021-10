Ein Polizeifahrzeug warnt vor einer Unfallstelle. In Ennepetal werden bei einem Pkw-Zusammenstoß insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt.

Auto übersehen Unfall in Ennepetal: Vier Pkw bei Zusammenstoß beschädigt

Ennepetal. Bei einem Pkw-Zusammenstoß in Ennepetal werden vier Fahrzeuge beschädigt. Der Verursacher hatte beim Anfahren vom Parkstreifen ein Auto übersehen.

Eine 63-jährige Polo-Fahrerin aus Ennepetal, die am Freitagnachmittag auf der Milsper Straße in Richtung Voerde unterwegs war, ist mit einem 33-jährigen Golf-Fahrer in Höhe der Hausnummer 172 kollidiert.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der Grund des Unfalls: Der Golf-Fahrer aus Gevelsberg wollte vom Parkstreifen aus in den fließenden Verkehr einbiegen und hatte den Pkw der Gevelsbergerin übersehen.

Lesen Sie auch: Vorstand gesucht: Kulturgemeinde Ennepetal droht Auflösung

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und beschädigten dabei zudem zwei abgestellte Fahrzeuge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm