Zwei Verletzte mussten nach dem Unfall auf der Kölner Straße in Ennepetal ins nahe gelegene Helios-Klinikum Schwelm gebracht werden. Hier ein Symbolbild.

Kölner Straße Unfall in Ennepetal: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Ennepetal. Auf der Kölner Straße in Ennepetal sind am Mittwoch zwei Pkw zusammengestoßen. Die beiden Fahrer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden..

Gegen 13.45 Uhr war ein 38-jähriger Schwelmer mit seinem VW auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs, als er nach links in die Ambrosius-Brand-Straße einbiegen wollte. Dabei stieß er mit dem Mercedes eines 34-jährigen Hageners zusammen, der die Kölner Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg befuhr.

+++ Große Flüchtlingsunterkunft in Ennepetal: So reagieren die Bürger +++

Die Feuerwehr Ennepetal versorgte drei Pkw-Insassen und eine betroffene Angehörige medizinisch. Die beiden Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt ins nahe gelegene Helios Klinikum Schwelm gebracht. Zudem klemmten die Einsatzkräfte der Wehr die Pkw-Batterien ab, stellten den Brandschutz sicher und streuten Betriebsmittel ab. Alarmierten worden waren die Hauptwache, der Löschzug Milspe-Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde.

+++ Ennepetal und Vilvoorde: So entstand die Städtepartnerschaft +++

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf etwa 38.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm