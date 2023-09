Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Nach einem Unfall in Gevelsberg kam ein Mann ins Krankenhaus.

Verkehr Unfall in Gevelsberg: Mann kommt ins Krankenhaus

Gevelsberg. In Gevelsberg hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein 66-Jähriger kam danach ins Krankenhaus.

Eine 88-jährige Wetteranerin ist am Mittwoch gegen 16.40 Uhr mit ihrem Fiat vom Fahrbahnrand der Hagener Straße in Gevelsberg in den fließenden Verkehr eingefahren.

Dabei übersah sie einen 66-jährigen Mann aus Gevelsberg, der mit seinem Kleinkraftrad der Marke Peugeot die Hagener Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Wert entstand.

Der Gevelsberger stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht im Oberkörperbereich. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

