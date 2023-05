Schwerer Unfall mit zwei Pkw (Archivfoto). In Gevelsberg kollidieren auf der Eichholzstraße zwei Fahrzeuge. Ein Fahrer (60) wird verletzt.

Kreuzungsbereich Unfall in Gevelsberg: Pkw-Zusammenstoß auf Eichholzstraße

Gevelsberg. Auf der Eichholzstraße in Gevelsberg hat es erneut einen Unfall gegeben. Ein 60-Jähriger wurde verletzt.

Am Freitag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Eichholzstraße in Gevelsberg im Kreuzungsbereich der Wittener Straße ein Verkehrsunfall. Mal wieder!

Auf der Straße geschehen immer wieder schwere Unfälle, auf der Kreuzung Wittener Straße zuletzt Ende März. Wegen mehrerer tragischer Unfälle wird die Ecke Eichholzstraße/Berchemallee von vielen sogar als Todeskreuzung bezeichnet.

Diesmal lief das Unfallgeschehen folgendermaßen ab: Ein 18-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem Ford die Eichholzstraße aus Silschede kommend in Fahrtrichtung Hagebölling. An der Ampel-Kreuzung Ecke Wittener Straße übersah er Rot, fuhr in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einem aus der Wittener Straße kommenden Audi eines 60 jährigen Gevelsbergers.

In dem Audi befand sich außerdem eine 58 jährige Beifahrerin.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Bei dem Unfall wurde der 60 jährige Mann leicht verletzt. Seine Beifahrerin sowie der 18 jährige Fahrzeugführer des Ford, verblieben unverletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm