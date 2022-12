Bei einem Unfall in Schwelm hat sich ein Mann verletzt.

Blaulicht Unfall in Schwelm: 63-Jähriger wird von Auto erfasst

Schwelm. Bei einem Unfall in Schwelm wird ein 63-jähriger Mann von einem Auto erfasst und verletzt sich.

Eine 24-jährige Frau aus Schwelm war gegen 13.45 Uhr am Donnerstag mit ihrem Seat im Begriff vom Parkplatz eines in der Barmer Straße ansässigen Supermarktes nach rechts abzubiegen. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden 63-jährigen Schwelmer, der zu Fuß unterwegs war, und erfasste ihn. Der Mann verletzte sich dabei leicht und begab sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung. Das Fahrzeug der 24-Jährigen verblieb verkehrsbereit.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm