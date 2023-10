Der Rettungsdienst im Einsatz. Bei einem Unfall in Schwelm wird eine Pkw-Fahrerin eingeklemmt und muss verletzt ins Krankenhaus.

Verkehr Unfall in Schwelm: Autofahrerin von Lkw eingeklemmt

Schwelm. Bei einem Unfall in Schwelm wird eine Pkw-Fahrerin eingeklemmt. Ein Lkw stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen.

Bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Schwelm ist am Mittwochvormittag eine Frau in einem Auto eingeklemmt worden.

Um 10.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw alarmiert. In der Zufahrt zu einem Firmengelände fanden die Einsatzkräfte die beschädigten Fahrzeuge. Die Fahrertür des Autos ließ sich nicht öffnen. Das Fahrzeug wurde gesichert und mit Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte die Fahrerin das Fahrzeug über die Beifahrertür verlassen.

Verletzt ins Krankenhaus transportiert

Sie wurde vor Ort notärztlich untersucht und im Anschluss leicht verletzt in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der sogenannten Tagesmelderschleife und des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 11.35 Uhr.

