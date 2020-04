Unfall in Schwelm: Fahrer hatte Probleme mit der Gesundheit

Schwelm. Ein 79-Jähriger war mit seinem Fahrzeug in Schwelm unterwegs, als er plötzlich Schlangenlinien fuhr und einen Unfall baute.

Einer 59-Jährigen fiel am Montagnachmittag ein Ford auf, der vor ihr mit deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Das Fahrzeug fuhr auf der Winterberger Straße in Richtung Obermauerstraße/Hauptstraße. Das Fahrzeug touchierte den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße auf einen an der der Ampel wartenden Pkw auf. Helfer eilten zu dem Unfallfahrzeug und kümmerten sich um den 79-jähriger Fordfahrer, der augenscheinlich unter Gesundheitsproblemen litt.

Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.