Unfall Unfall in Schwelm: Wuppertaler (22) verletzt drei Menschen

Schwelm. Weil ein 22-Jähriger aus Wuppertal beim Abbiegen mit seinem Mercedes nicht aufpasste, verletzte er drei Menschen – inklusive seiner Beifahrerin.

Einen Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen mitten in Schwelm meldet die Kreispolizeibehörde: Am Freitag gegen 18.15 Uhr befährt ein 22-jähriger Wuppertaler mit einem Mercedes die Bahnhofstraße in Schwelm.

Im Kreuzungsbereich zur Kaiserstraße kommt es beim Abbiegen zur Kollision mit dem Renault eines entgegenkommenden 64-jährigen Berliners. Bei dem Unfall werden der 64-Jährige, seine 59-jährige Beifahrerin, sowie die 21-jährige Beifahrerin des Wuppertalers leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von zirka 17.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Kaiserstraße kurzzeitig komplett gesperrt. Maßnahmen der Verkehrsableitung wurden durchgeführt.

