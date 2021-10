Unfall: Lkw bei Rot über die Ampel – Pkw kracht in Anhänger

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW Polo leicht verletzt. Sein Pkw wurde schwer beschädigt. Den Häcksler richteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder auf und hängten ihn an den Lkw an.

Ennepetal. Verletzt wurde ein Pkw-Fahrer, der am Samstag in Ennepetal in den Anhänger eines Lkw krachte. Der Lkw-Fahrer war bei Rot über eine Ampel gefahren.

Der Unfall ereignete sich am Samstag (2. Oktober) gegen 14.05 Uhr auf der Kreuzung Neustraße/Voerder Straße/Friedrichstraße. Ein 49-jähriger Hagener war mit seinem Iveco-Pritschenwagen mit angehängtem Holzhäcksler auf der Neustraße unterwegs und beabsichtigte, geradeaus über die Ampel in die Voerder Straße einzufahren. Dabei befuhr er jedoch versehentlich den Rechtsabbiegerstreifen, der in die Friedrichstraße führt. Zudem habe die Ampel in Richtung Voerder Straße laut Zeugenaussagen rot angezeigt. Ein 20-jähriger Ennepetaler, der mit seinem VW Polo von der Friedrichstraße nach links in die Neustraße einbiegen wollte, krachte im Kreuzungsbereich in den Häcksler.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Ennepetaler leichte Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 3000 Euro. Da die Kreuzung während der Rettungs- und Aufräumarbeiten zum Teil blockiert war, kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Ennepetal war zum Unfallzeitpunkt bereits vor Ort. Einsatzkräfte waren zufällig mit einem Fahrzeug auf der Neustraße unterwegs gewesen, als sich der Zusammenstoß ereignete. Sie meldeten den Unfall und betreuten die Unfallbeteiligten. Gemeinsam mit hinzugekommenen Kräften der Hauptwache richteten sie den Anhänger wieder auf und streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Für die neun Wehrleute endete der Einsatz um 15.26 Uhr.

Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt hatte sich 24 Stunden zuvor bereits ein schwerer Unfall ereignet. Dort war ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden (wir berichteten).

